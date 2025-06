Impact 19.062025 Happy Birthday TNA

tensione tra Eric Young e Sami Callihan un nuovo capitolo emozionante. Con l’energia e l’intensità che contraddistinguono iMACT!, questa celebrazione promette di regalare momenti memorabili ai fan di lunga data e a quelli nuovi, in un viaggio attraverso 23 anni di eccellenza e passione nel mondo della lotta. La sfida tra queste icone apre le porte a un futuro ricco di sorprese e emozioni, confermando ancora una volta il talento e la dedizione di TNA.

Si apre un nuovo episodio di iMPACT! per l’esattezza quello che celebra i 23 anni di attività della compagnia. ERIC YOUNG vs SAMI CALLIHAN (2,5 5) Quale modo migliore se non quello di aprire una puntata celebrativa di questo tipo attraverso due dei tuoi nomi più longevi di sempre. I due regalano una prestazione sufficiente, nulla di troppo eccezionale, ma sicuramente gradevole ai fini di una storia appena iniziata, la quale vede in questa occasione EY trionfare con l’aiuto della sua Northern Armory. VINCITORE: ERIC YOUNG Dopo l’intervista agli sfidanti dei campioni nel main event odierno, ovvero, Rascalz, JH, Elijah e Leon Slater, ci troviamo con Mustafa Ali e il suo Order 4 sul quadrato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net