Il 21 giugno si celebra la Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mielomi, un momento importante per riflettere sulle innovazioni terapeutiche come immunoterapia e anticorpi bispecifici. Questi avanzamenti rappresentano una svolta nel trattamento dei tumori del sangue, offrendo nuove speranze ai pazienti. AIL, al fianco dei ricercatori e delle famiglie, continua a sostenere progetti rivoluzionari, contribuendo a scrivere nuove pagine di speranza e progresso nella lotta contro queste malattie.

21 giugno. Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mielomi. Ed è l’occasione per celebrare l’impegno e l’impatto concreto di AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, al fianco dei ricercatori e compagna di vita di migliaia di pazienti affetti da malattie ematologiche e delle loro famiglie. Nell’ultimo anno AIL Nazionale e le sue Sezioni provinciali hanno finanziato complessivamente 157 progetti di ricerca scientifica, sostenendo studi innovativi per la comprensione dei meccanismi dei tumori del sangue, consentire una diagnosi precoce e precisa, una gestione clinica dei pazienti all’avanguardia e per prospettare nuove terapie efficaci; sono stati erogati assegni di ricerca e borse di studio per i ricercatori, e supportati laboratori di ricerca clinica e sperimentale in tutta Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Immunoterapia e anticorpi bispecifici per i tumori del sangue, quando servono e come funzionano

