Nel cuore di Roma, Marco Meoni rivoluziona il settore immobiliare con N Space, un innovativo hub che unisce scienza e divertimento. La sua visione fresca e dinamica attrae giovani talenti e promuove progetti all’avanguardia, creando un ambiente stimolante e in continua evoluzione. Un nuovo approccio che sta plasmandosi come modello di successo, puntando su formazione, tecnologia e crescita personale. Questo è solo l’inizio di una trasformazione che cambierà il modo di vivere e lavorare nel real estate.

Roma, 20 giu. (askanews) - Nel panorama immobiliare italiano, Marco Meoni, co-founder de 'Il Nido Immobiliare', sta emergendo come una figura innovativa grazie alla creazione di N Space, un hub strategico che attira giovani talenti e valorizza progetti innovativi per il settore. Meoni sta ridefinendo le dinamiche lavorative della Gen-Z nel settore immobiliare puntando su formazione, tecnologia e un approccio orientato alla crescita personale dei professionisti. "Abbiamo creato un ecosistema dove ciascun elemento contribuisce a elevare lo standard del settore immobiliare", afferma Meoni, sottolineando l'importanza di un approccio integrato e innovativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Immobiliare, nuovo approccio che unisce scienza e divertimento

