Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | oltre 52mila posti disponibili Tabella

Se sei un insegnante in attesa di una stabilizzazione o desideri conoscere le opportunità del prossimo anno scolastico, le immissioni in ruolo 2025/26 offrono oltre 52.000 posti disponibili. La tabella ufficiale del sistema SIDI conferma un panorama ricco di possibilità, sia nel settore ordinario che di sostegno. Scopriamo insieme quali sono le occasioni per costruire il tuo futuro nella scuola italiana.

Dopo la mobilità docenti, i dati ufficiali SIDI confermano la disponibilità di oltre 52.000 cattedre per le immissioni in ruolo 20252026. Il quadro delinea le opportunità di assunzione per il prossimo anno scolastico, con un numero significativo di posti disponibili sia comuni che di sostegno. Il dettaglio dei posti vacanti I dati emersi dal sistema . Immissioni in ruolo docenti 202526: oltre 52mila posti disponibili Tabella . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: posti - immissioni - ruolo - docenti

Decreto Scuola 2025: immissioni in ruolo anche per idonei concorsi (max 30% posti), lotta ai diplomifici, cambia importo della Carta docente, riforma Istituti Tecnici. TUTTE LE NOVITÀ - Approvato in Senato, il Decreto Scuola 2025 introduce importanti novità come le immissioni in ruolo per gli idonei ai concorsi, le nuove norme contro i diplomifici e modifiche all'importo della carta docente.

Immissioni in ruolo docenti: idonei riserva fino al 30% dei posti a bando, 5 giorni per accettare il ruolo, concorso PNRR2 assunzioni entro dicembre. Le NOVITA’ Vai su X

https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-a-s-2025-26-circa-50-000-posti-vacanti-saranno-autorizzati-tutti-prospetto-per-regione/ Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: oltre 52mila posti disponibili [Tabella]; Immissioni in ruolo 2025/2026, ci sono oltre 50mila posti disponibili. Facciamo il punto della situazione dei concorsi docenti e dsga.; Immissioni in ruolo docenti 2025, l’ordine di assunzione tra vincitori e idonei dei concorsi PNRR 1 e PNRR 2. Pillole di Question Time.

Immissioni in ruolo docenti 2025/2026: i posti comuni e su sostegno disponibili – TABELLA AGGIORNATA - Come già riportato dal prof Lucio Ficara, dopo gli esiti della mobilità docenti del 23 maggio 2025, dai dati emersi al SIDI risultano vacanti e disponibili oltre 50. Come scrive informazione.it

Immissioni in ruolo 2025/2026, ci sono oltre 50mila posti disponibili. Facciamo il punto della situazione dei concorsi docenti e dsga. - Una delle procedure fondamentali per un corretto avvio di anno scolastico è sicuramente quella riferita alle immissioni in ruolo del personale docente, di tutti gli ordini e gradi di istruzione, ma an ... Si legge su informazione.it