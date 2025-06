Immagini che curano, il libro di Horst Bredekamp |.

In *Immagini che curano*, Horst Bredekamp svela un affascinante legame tra arte e psicoanalisi, rivelando come le immagini abbiano influenzato la vita e il lavoro di Sigmund Freud. Contrariamente alle convinzioni comuni, l’autore dimostra che le immagini non erano solo supporti visivi, ma strumenti fondamentali nel pensiero e nella terapia freudiana. Un viaggio sorprendente nel potere delle immagini, che si apre a nuove interpretazioni e riflessioni.

In Immagini che curano, Horst Bredekamp indaga il legame inedito tra arte e psicoanalisi che ha caratterizzato la vita e la pratica terapeutica di Sigmund Freud. Contrariamente all'idea diffusa di psicoanalisi come mero scambio verbale e alla sua presunta inclinazione aniconica, se non apertamente iconoclasta, Bredekamp dimostra come le immagini abbiano avuto un ruolo cruciale nel pensiero e nel metodo del suo fondatore. L'autore si concentra su due aspetti emblematici: da un lato, l'ossessione per il Mosè di Michelangelo, un'opera con cui Freud stabili un profondo legame identificatorio e che lo spinse piĂą volte a tornare a Roma; dall'altro, la sua vasta collezione di statuette e idoli in gran parte antichi, raccolti in anni di viaggi e disposti con cura nel suo studio, prima a Vienna e poi a Londra.