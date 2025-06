Iliad energia pulita al 100% e nuovo parco fotovoltaico

di coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente, puntando su energia pulita al 100% e nuove fonti rinnovabili. Il Report di Sostenibilità 2024 di Iliad illustra come l’azienda si impegni a costruire un mondo più verde e sostenibile, investendo in progetti come il nuovo parco fotovoltaico. Un percorso che dimostra come la responsabilità ambientale possa essere parte integrante di una crescita dinamica e consapevole.

Iliad presenta il suo Report di Sostenibilità 2024, confermando l’impegno a favore di un modello di business più responsabile e attento all’ambiente e alle generazioni future. Dopo aver pubblicato nel 2023 la prima versione del bilancio, quest’anno l’operatore arricchisce e approfondisce ulteriormente la rendicontazione dei risultati e dei progressi raggiunti nel proprio percorso. Un report che racconta di un Iliad in costante evoluzione, capace di coniugare performance industriale e responsabilità sociale in un unico disegno strategico. I risultati finanziari di iliad. Il 2024 si è rivelato un anno eccezionale per iliad in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Iliad, energia pulita al 100% e nuovo parco fotovoltaico

