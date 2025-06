Ilaria Bugetti si dimette c' è un altro indagato | lo scandalo Pd di Prato deflagra

Lo scandalo che scuote il Pd di Prato e la Regione Toscana ha preso una piega drammatica con le dimissioni di Ilaria Bugetti, coinvolta nell'inchiesta per corruzione. La sindaca, figura chiave del partito, ha deciso di lasciare l'incarico durante una riunione di giunta straordinaria, segnando un punto di non ritorno in un contesto politico già compromesso. La sua uscita rappresenta un nuovo capitolo di un caso che continua a tenere banco.

Lo scandalo Pd di Prato travolge il Comune e la Regione Toscana: ha annunciato le sue dimissioni la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione nell'ambito di un'inchiesta della procura di Firenze. L'ufficialit√† del passo indietro, a proposito del quale si vociferava da giorni, √® arrivata davanti agli assessori¬†nel corso di una riunione di giunta straordinaria. L'addio formale arriver√† gioved√¨ prossimo. Bugetti, esponente del Partito democratico, era stata eletta un anno fa. Luned√¨ 23 giugno comparir√† davanti al gip del tribunale di Firenze. Per lei la procura fiorentina ha chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Ilaria Bugetti si dimette, "c'√® un altro indagato": lo scandalo Pd di Prato deflagra

