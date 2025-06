Il vice primo ministro della Moldova ricevuto da Falcomatà

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha accolto con entusiasmo a Palazzo San Giorgio il vice primo ministro moldovo Mihai Popsoi e l'ambasciatore Oleg Nica, rafforzando così i legami di cooperazione tra Italia e Moldova. L'incontro ha rappresentato un'occasione preziosa per approfondire temi di interesse comune e promuovere collaborazioni strategiche. Alla riunione si sono uniti, in seguito, anche i vicesindaci comunali, segnando un passo importante verso una partnership sempre più forte e dinamica.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ricevuto, nei saloni di Palazzo San Giorgio, il vice primo ministro e delegato degli Affari esteri della Repubblica di Moldova, Mihai Popsoi, e Oleg Nica, ambasciatore di Chisinau in Italia. Alla riunione si sono uniti, in seguito, anche i vicesindaci comunale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il vice primo ministro della Moldova ricevuto da Falcomatà

In questa notizia si parla di: vice - primo - ministro - moldova

Milan Monza, Joao Costa (vice di Conceicao): «I tifosi del Milan meriterebbero il primo posto. Bilancio? Non è il momento» - Joao Costa, vice di Sergio Conceicao, ha commentato la sfida tra Milan e Monza a DAZN. Ha sottolineato l'importanza dei tifosi del Milan, meritando il primo posto, anche se il momento non è per il bilancio.

Il vice primo ministro della Moldova ricevuto a Palazzo San Giorgio; Niente più gas, la Transnistria rischia il tracollo; Moldavia al voto, il futuro di Chisinau tra filorussi e riformisti pro-Europa.

Referendum Ue in Moldova, posta in gioco alta: il Cremlino mobilita soldi e propaganda - La vice primo ministro della Moldova, Cristina Gherasimov, ha incontrato i suoi omologhi europei a Bruxelles questa settimana. msn.com scrive

Il primo ministro della Moldova a Bruxelles: "Nel nostro Paese una guerra ibrida" - Che promette di continuare ad aiutare il governo di Chi?inau Il primo ministro della Moldova Natalia Gavrilita si è recata a Bruxelles per incontrare i vertici comunitari, sette mesi dopo che ... Come scrive it.euronews.com