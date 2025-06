Il viaggio di Anastasia dalla Siberia a Malta in cerca di un nuovo futuro finito a Roma per mano di un uomo

Il viaggio di Anastasia Trofimova, dalla fredda Siberia alle calde coste di Malta, sembrava il sogno di un nuovo inizio. Ma il destino le riserva ben altro: un incontro fatale a Roma, tra inganni e tragedie. Una storia di speranza spezzata e mistero che ci invita a scoprire cosa si cela dietro questa vicenda drammatica. Continua a leggere.

Anastasia Trofimova, è nata Omsk in Siberia il 21 settembre del 1996. Nel 2023 va a Malta per imparare l'inglese nel cuore del Mediterraneo. Qui conosce Francis Kaufmann, che si fa chiamare Rexal Ford. Finisce nella sua tela di bugie, fino a quando viene ritrovata senza vita a Villa Pamphili a Roma, a pochi metri dalla sua bambina, anche lei uccisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

