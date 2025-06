Il vertice anti-Nato e le contraddizioni di Conte che il Pd non capisce Parla Panarari

Il vertice anti-NATO e le contraddizioni di Conte, spesso fraintese dal PD, svelano le profonde divergenze all’interno della scena politica italiana. Panarari denuncia il camaleontismo come causa di divisione e destabilizzazione, evidenziando come questa strategia minacci la coerenza e l’unita’ delle forze progressiste. È il momento di riflettere sui veri obiettivi della politica italiana e superare le ambiguità per un futuro più stabile e responsabile.

“Il camalecontismo non solo è uno dei fattori di più profonda divisione del sinistra-centro, ma è anche la dimostrazione di come la sua politica sia antagonismo puro, ben lontano dalla postura istituzionale. Benché sia ancora affezionato all’idea di Palazzo Chigi, siamo lontani anni luce dalla possibilità di avere responsabilità istituzionali”. Massimiliano Panarari, politologo e sociologo di UniMore da sempre fra i più attenti osservatori delle dinamiche pentastellate non ha dubbi sulle scelte che sta portando avanti Giuseppe Cont e, leader del Movimento 5 Stelle, sempre più “in competizione con il Pd di Elly Schlein ”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il vertice anti-Nato e le contraddizioni di Conte (che il Pd non capisce). Parla Panarari

