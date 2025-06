Il veliero Bayesian è stato sollevato a pelo d'acqua Domani il recupero completo del relitto

Il veliero Bayesian 232, simbolo di avventura e mistero, si prepara a rivedere la luce del sole dopo un delicato intervento di sollevamento. Con lo scafo parzialmente sollevato, le operazioni di messa in sicurezza sono in corso, avvicinando il momento del recupero completo. La prossima fase sarà cruciale: il relitto, che galleggia appena sotto la superficie, tornerà interamente visibile, segnando una nuova pagina nella sua storia. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa emozionante operazione.

Lo scafo del veliero Bayesian è stato parzialmente sollevato per consentire la messa in sicurezza delle imbracature e delle cinghie in acciaio. Attualmente galleggia appena sotto la superficie dell'acqua, pronto per il sollevamento finale che lo riporterà completamente a galla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

