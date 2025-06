Il turismo si fa accessibile Cadono le ultime barriere sulla ‘Green beach‘

Il turismo accessibile diventa realtà sulla Green Beach del Cinquale, a Montignoso, dove le barriere sono state definitivamente abbattute. Grazie all’impegno dell’associazione Handy Superabile, il mare si apre a tutti, senza ostacoli, promuovendo un’esperienza di relax e libertà per ogni visitatore. Un passo avanti verso un territorio più inclusivo e accogliente, che dimostra come l’accessibilità possa trasformare i sogni in realtà concrete. E così, il mare davvero per tutti diventa una splendida conquista.

Montignoso, 20 giugno 2025 – Il mare davvero per tutti, senza barriere, sempre più inclusivo. E’ il mare della “Green Beach” del Cinquale, accanto ai bagni comunali di Montignoso sul Lungomare di Levante. Ad abbattere le ultime barriere è stato il progetto dell’associazione di promozione sociale ETS Handy Superabile, che da 17 anni è impegnata nel turismo accessibile, collabora con la Regione e con diversi comuni toscani. “Il progetto, ammesso dalla Regione al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della Disabilità – spiega Stefano Paolicchi, presidente dell’associazione – ha l’obiettivo di offrire percorsi esperienziali reali e virtuali accessibili a tutti con informazioni attendibili e validate da esperti sulla filiera del turismo accessibile (Certificazione ISO 9001), e migliorare l’accessibilità e l’accoglienza delle persone con esigenze speciali, studiando soluzioni e proposte turistiche adatte a tutte le esigenze”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il turismo si fa accessibile. Cadono le ultime barriere sulla ‘Green beach‘

