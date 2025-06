Il trasferimento del Manchester United ha confermato per aderire con un accordo quinquennale | rapporto

Il Manchester United si prepara a rivoluzionare il proprio roster con un nuovo acquisto da record, siglato in un accordo quinquennale. Dopo un’annata difficile tra delusioni in Premier League ed eliminazioni in Europa, i Red Devils puntano a rinascere sotto la guida di Ruben Amorim. La strategia punta a rafforzare la squadra con talenti di livello internazionale, e questa firma rappresenta solo l’inizio di un emozionante progetto di rilancio.

Sito inglese: Il manager del Manchester United, Ruben Amorim, darà il benvenuto a una nuova firma il 1 ° luglio in un accordo di cinque anni. I Red Devils stanno supervisionando una revisione della loro squadra, dopo una stagione disastrosa in cui hanno terminato nella metà inferiore della Premier League e hanno perso la finale di Europa League. Dopo aver portato Matheus Cunha in attacco e aver perseguito un accordo per Bryan Mbeumo – due accordi che potrebbero totale oltre 100 milioni di sterline – sembra che il Manchester United si stia concentrando anche su una serie di trasferimenti più piccoli, al fine di rispettare le regole di profitti e sostenibilità (PSR). 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il trasferimento del Manchester United ha confermato per aderire con un accordo quinquennale: rapporto

