Il Tour del Carlino per i 140 anni fa tappa a Faenza | volti interviste e racconti inediti

Il Tour del Carlino celebra i suoi 140 anni con una tappa speciale a Faenza, portando in scena volti, racconti inediti e interviste che testimoniano il cuore pulsante delle comunità locali. Un viaggio attraverso storie autentiche, un modo per rafforzare il legame tra il giornale e i cittadini, imprese e istituzioni. Perché, come dimostrano questi anni, il giornale non è solo informazione, ma anche uno stimolo per un futuro condiviso e prospero.

Faenza (Ravenna), 20 giugno 2025 – Il Carlino come voce delle comunità locali e come testimone del mondo che cambia. Ma anche come stimolo per migliorare la competitività dei territori e dare spazio e visibilità alle comunità dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. Fa tappa oggi a Faenza il viaggio del Carlino nelle comunità locali. Il giornale compie infatti nel 2025 i 140 anni, tutti trascorsi dalla parte dei lettori. Sfoglia lo speciale 140 anni del Carlino Nell'arco dei decenni che lo hanno portato fino ai giorni nostri, il quotidiano ha esteso infatti la propria rete di redazioni esterne dall'Emilia fino alle Marche passando dalla Romagna.

