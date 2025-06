Il test che vi dice se starete bene o malissimo tra 10 anni | ecco come si fa

Scopri se il tuo stile di vita ti favorisce o ti mette a rischio per il futuro. Il sitting-rising test (SRT) è una semplice prova che, in pochi secondi, può rivelare molto sulla tua salute futura senza bisogno di attrezzature o analisi complicate. Basato su uno studio di oltre 12 anni, questo strumento innovativo ti aiuta a capire come migliorare la qualità della tua vita e prevenire problemi futuri. Vuoi sapere come funziona?

C’è un test che in pochi secondi può dire moltissimo sulla vostra salute attuale e futura. Non servono esami del sangue, né macchinari: basta un po’ di spazio e la voglia di mettersi alla prova. Si chiama sitting-rising test (SRT) e ha dimostrato, in uno studio durato oltre 12 anni e pubblicato sullo European Journal of Preventive Cardiology, di saper prevedere la probabilità di morte naturale e cardiovascolare negli adulti. Il test misura quanto bene riuscite a sedervi a terra e poi rialzarvi, senza usare mani, ginocchia o gomiti. Più facilmente ci riuscite, più a lungo, in media, vivrete. Il test è stato messo a punto da un’équipe brasiliana della Exercise Medicine Clinic di Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il test che vi dice se starete bene (o malissimo) tra 10 anni: ecco come si fa

