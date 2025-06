Il terreno cede gru si abbatte su due auto in sosta

Un grave incidente si è verificato ieri mattina in via Trecate, quando una gru alta trenta metri, crollata improvvisamente a causa del cedimento del terreno, si è abbattuta su due auto in sosta. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, poiché gli operai erano lontani, evitando conseguenze più tragiche. Questo episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza dei cantieri in aree urbane.

Cede il terreno, crolla la gru, alta trenta metri che si abbatte su due auto in sosta. È successo ieri mattina in via Trecate, poco lontano dal centro sportivo Molinello: danni a due veicoli, in quel momento senza nessuno all’interno, appartenenti a privati cittadini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: gli operai erano lontani dal luogo dell’incidente. Altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore come raccontano alcuni simili fatti di cronaca. La base della gru è sprofondata e le zanche si sono piegate a terra non avendo più un solido appoggio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone: gli agenti stanno verificando le autorizzazioni legate al cantiere e le prove di carico per predisporre un rapporto destinato all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il terreno cede, gru si abbatte su due auto in sosta

