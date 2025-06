Il tema del parto nel nuovo appuntamento di ' Nascere a Forlì'

Sei pronto a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul momento più emozionante e delicato della vita? Giovedì, presso l’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, ginecologi, ostetriche, anestesisti e pediatri si riuniranno per il settimo appuntamento di "Nascere a Forlì" 2025, dedicato al parto. Un’occasione imperdibile per future mamme e papà di approfondire, chiarire dubbi e vivere con maggiore serenità questa avventura unica. Non mancate!

Nascere a Forlì 2025, secondo appuntamento : Giovedì 6 febbraio; 'Nascere a Forlì', appuntamento gratuito in ospedale per i futuri genitori; Nascere a Forlì 2025: Giovedì 6 marzo, ore 11, Ospedale di Forlì.