Il teatro è di scena a Montagnano con il 34° Premio di Teatro Popolare Il Giogo

L’atmosfera si infiamma a Montagnano, dove il teatro torna protagonista con la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni e scoprire il fascino della commedia popolare, in un festival che promette emozioni indimenticabili dal 2 al 12 luglio. Preparati a vivere dieci serate di spettacoli coinvolgenti e risate condivise, perché questa manifestazione è davvero un evento da non perdere.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione teatrale e della commedia popolare. A Montagnano è tutto pronto per la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”, che per dieci giorni - da mercoledì 2 a sabato 12 luglio - animerà la suggestiva Piazza della Chiesa con inizio spettacoli alle ore 21.30 (ad eccezione della serata inaugurale del 2 luglio, alle 21.00). Il Premio “Il Giogo” non è solo una rassegna teatrale, ma una vera e propria festa della cultura popolare, che valorizza il talento, la passione e l’impegno delle compagnie amatoriali che si alterneranno sul palco di Piazza della Chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il teatro è di scena a Montagnano con il 34° Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”

