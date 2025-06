Il teatro didattico di Unipi va in scena con una commedia

Il Teatro Didattico di Pisa torna in scena con una commedia coinvolgente e ricca di spunti di riflessione. Dopo un intenso anno di formazione e sperimentazione, il TDA presenta il suo primo spettacolo, “Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo”, un viaggio tra identità e creatività . Appuntamento il 24 giugno alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa: non perdere questa straordinaria occasione di vivere il teatro come non l'hai mai visto prima.

Pisa, 20 giugno 2025 - Con la messa in scena di "Chi sono io? Lo spettacolo più bello del mondo", debutta sul palcoscenico il Teatro Didattico di Ateneo (TDA), il laboratorio di formazione e sperimentazione didattica attraverso il linguaggio performativo che, nel suo primo anno di attività ha coinvolto 30 studenti e studentesse dell'Università di Pisa. L'appuntamento è per il prossimo 24 giugno alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa, dove la compagnia teatrale universitaria presenterà al pubblico lo spettacolo come momento di restituzione delle attività svolte durante il laboratorio condotto dai formatori teatrali Cristina Lazzari e Franco Farina, in cui è stata affrontata la tematica di genere, collegandola alla storia del teatro.

