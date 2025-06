Il Teatro della Toscana presenta la nuova stagione tra novità e grandi classici

Il Teatro della Toscana si prepara a inaugurare la stagione 2025/2026, un palco vibrante di novità e grandi classici che affrontano i temi più attuali e complessi del nostro tempo. Sotto la guida di Stefano Massini, questa programmazione promette di coinvolgere, far riflettere e mettere in discussione lo spettatore attraverso spettacoli, eventi e laboratori dedicati a esplorare le contraddizioni del mondo moderno. Un’occasione imperdibile per scoprire come il teatro possa diventare uno specchio del nostro presente.

Firenze, 20 giugno 2025 - Dallo scontro tra potere e memoria alla persistenza delle guerre, alla violenza contro il corpo e l'autonomia delle donne. La direzione artistica di Stefano Massini si svolge in spettacoli, eventi speciali, laboratori, incontri che guardano e interrogano il presente, esplorando le contraddizioni del nostro mondo. Il Teatro della Toscana presenta la stagione 20252026, un'ampia proposta culturale, forte di un progetto unitario che investe tutte e tre le sale della Fondazione, il Teatro della Pergola e il Nuovo Rifredi Scena Aperta a Firenze e il Teatro Era a Pontedera, progetto che rispecchia l'idea di un teatro aperto e accessibile, parte integrante del tessuto sociale, che crea un ponte ideale tra una delle arti più antiche del mondo e la vita civile contemporanea.

