Il talento di Uri Cane illumina Lugo. Oggi ’The passion of Octavius Catto’.

Un mese di spettacoli e suggestioni, da oggi al 20 luglio. E’ la promessa di " Lugocontemporanea ", la rassegna multidisciplinare organizzata dall’omonima Associazione fondata da John De Leo e Monia Mosconi ai quali appartiene la direzione artistica dell’evento, e Nicola Franco Ranieri, scomparso qualche anno fa. Titolo della 21° edizione è EducAid, acronimo che gli organizzatori intendono declinare sia nel senso di "soccorso educativo" sia in quello di "allarme" come carenza di educazione. All’obiettivo di creare una cornice di sensibilità verso questi temi contribuiranno i concerti in programma di Uri Caine, Giulia Barba e Marta Raviglia, Valeria Sturba, John De Leo, Drigo, Franco Naddei e il Quartetto Mirus, attraverso l’Arte visiva con la mostra Carte FeriteCarte Medicate di Denis Riva, e la conferenza dedicata a Fitopolis di Stefano Mancuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it