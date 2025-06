Il sostegno a Trump costerà più caro a Salvini o Meloni?

Donald Trump, con le sue mutate posizioni e dichiarazioni imprevedibili, rappresenta un vero e proprio termometro della politica globale. La sua influenza si riflette non solo negli Stati Uniti, ma anche sui leader europei come Salvini e Meloni, che devono costantemente modulare il loro sostegno in funzione delle sue mosse. Ma chi ne esce più caro tra Coste224, Salvini o Meloni? La risposta svelerà molto sulla direzione futura della geopolitica europea.

Donald Trump è davvero la cartina di tornasole della politica italiana, che dico!, europea, che dico!, mondiale. Reagire alle sue sortite quotidiane è diventato imprescindibile – e dunque significativo – per qualunque capo di governo o capo corrente o capo partito. Non che sia facile stargli dietro, visto che cambia idea ogni mezz'ora. Ora sull' Iran ha detto che si prenderà due settimane per decidere che cosa fare; si vede che l'assalto della base del movimento MAGA all'ipotesi ancora solo annunciata di un intervento statunitense a fianco di Israele ha fatto breccia. Donald Trump (Ansa). Non riuscendo a fare nulla di quanto promesso, Trump si è inventato l'emergenza Los Angeles.

