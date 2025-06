Il sogno rossonero di Leao | Il Milan uno dei club più importanti al mondo

Il sogno rossonero di Leao prende vita tra le sfide, le vittorie e la passione che infiammano il cuore dei tifosi milanisti. Il numero 10 del Milan, Rafael Leao, si apre in una lunga intervista a 'L’Officiel', rivelando i suoi obiettivi, i momenti più intensi e le ambizioni per il futuro. Dallo scudetto al ritiro, il talento portoghese ci accompagna in un viaggio tra sogni e realtà.

Il numero 10 del Milan, Rafael Leao, si è concesso a una lunga e profonda intervista ai microfoni de 'L'Officiel': dallo scudetto al ritiro.

LEAO, PAROLE D’AMORE PER IL MILAN “Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo, vestire questa maglia è un sogno” [ L’officiel Italia ] Avete ancora fiducia in lui #ACMilan Vai su Facebook

