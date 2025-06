Il sogno è Trombetta | due ferraresi ci provano

Il mercato dilettantistico si infiamma con il sogno 232 Trombetta, un attaccante di grande talento e potenzialità offensive. Due ferraresi ambiziose si contendono il suo ingaggio, pronti a fare follie pur di assicurarsi le sue prestazioni. La matricola di Eccellenza Mesola e il Sant’Agostino sono entrambe interessate, consapevoli del valore di Trombetta, che recentemente si è messo in luce al Forlì. La sfida è aperta: quale squadra riuscirà a regalargli la giusta opportunità?

E’ il pezzo pregiato del mercato dilettantistico, il suo ingaggio è adeguato alle potenzialità offensive, ma non spaventa due ferraresi ambiziose. Parliamo di Trombetta, per assicurarsi le sue prestazioni la matricola di Eccellenza Mesola è pronta a fare follie, ma non molla la presa anche il Sant’Agostino, che bene conosce il talento del centravanti per aver vestito la maglia ramarra pochi anni fa. E’ reduce da un buon campionato al Forlì, dove è arrivato in doppia cifra, non disdegnerebbe avvicinarsi a casa, abita a Sala Bolognese, in questo senso Sant’Agostino sarebbe avvantaggiato. Non c’è fretta in casa ramarra, il direttore sportivo Marco Secchieroli ha portato in dote al confermato Biagi gli attaccanti Luigi Battiloro e Pietro Simone, oltre alla conferma di Vanzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net