Il sindaco incassa il sì e modifica la giunta | 3 assessori perdono pezzi ' importanti'

il sindaco incassa il s236 e modifica la giunta 3 assessori perdono pezzi importanti. “Cambia tutto per non cambiare niente”. Si sarà ispirato a "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa il sindaco di Aversa Francesco Matacena per rimodulare la sua giunta. E così nella serata di ieri, dopo aver incassato l’ok al rendiconto di gestione, ha provveduto al nuovo decreto di... una mossa che promette di scuotere gli equilibri politici locali, lasciando tutti con il fiato sospeso.

"Cambia tutto per non cambiare niente". Si sarà ispirato a "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa il sindaco di Aversa Francesco Matacena per rimodulare la sua giunta. E così nella serata di ieri, dopo aver incassato l'ok al rendiconto di gestione, ha provveduto al nuovo decreto di.

