Il sindaco in quartiere | assemblea partecipata a Borgo Panigale come una volta | VIDEO

Un momento di vera partecipazione civica nel cuore di Borgo Panigale, dove il sindaco ha incontrato i cittadini per ascoltare direttamente le loro esigenze e idee. In un’atmosfera autentica, come una volta, grazie a un’assemblea in piazza che ha riunito oltre cento residenti desiderosi di contribuire al miglioramento del quartiere. Un’iniziativa che dimostra come il dialogo diretto possa rafforzare il senso di comunità e stimolare progetti condivisi.

Un’assemblea in piazza, proprio come si faceva una volta, con il sindaco presente per ascoltare dubbi, proposte e richieste dei cittadini. È accaduto la sera del 19 giugno in via Manuzio, a Borgo Panigale, dove oltre un centinaio di persone ha preso parte all’incontro promosso nell’ambito della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Š Bolognatoday.it - Il sindaco in quartiere: assemblea partecipata a Borgo Panigale come “una volta” | VIDEO

In questa notizia si parla di: sindaco - assemblea - borgo - panigale

Agrivoltaico, assemblea pubblica infuocata: "Il paesaggio verrà stravolto”. Contestato il sindaco: “Non vogliamo l’ecomostro” - L'assemblea pubblica del 14 maggio a Mulazzano (Lodi) ha visto un acceso dibattito sul progetto di agrivoltaico, con cittadini che contestavano il sindaco e denunciavano il rischio di stravolgere il paesaggio locale.

Il sindaco in quartiere: assemblea partecipata a Borgo Panigale come “una volta” | VIDEO; Bologna Verde - Home; Toyota Handling, esplosione violenta in un capannone a Bologna: due morti e undici feriti. Era in programma un.

Borgo Panigale non prende il tram, infuocata assemblea dei residenti con l'assessora Orioli: "Qui dovremo chiudere" - Ieri la prima affollata assemblea di quartiere, solo posti in piedi, ha dato l'idea di una comunità piena di ... Scrive bologna.repubblica.it

Merola, confronto con i residenti di Borgo Panigale - Faccia a faccia oggi tra il sindaco Merola, in corsa per la rielezione, e alcuni residenti di Borgo Panigale. Segnala bologna.repubblica.it