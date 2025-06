Il servizio a chiamata Mom+ peggiora i collegamenti tra Carbonera e la città

Il servizio a chiamata Mom sta infatti peggiorando i collegamenti tra Carbonera e la città, creando disagio e incertezza per i pendolari. Il gruppo consiliare Impegno Civico Carbonera, insieme ai cittadini, ha lanciato una petizione per chiedere interventi concreti e miglioramenti immediati nel trasporto pubblico locale, affinché il diritto alla mobilità diventi davvero accessibile e affidabile per tutti.

Il gruppo consiliare Impegno Civico Carbonera ha promosso, insieme ad alcuni cittadini, una raccolta di firme che mette sotto i riflettori il carente servizio del trasporto pubblico nel territorio comunale di Carbonera, gestito da Mobilità di Marca.

