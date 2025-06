Il ruolo indispensabile del personale ATA | perché rimane a scuola anche d’estate

Il ruolo indispensabile del personale ATA: perché anche d'estate le scuole non smettono mai di funzionare. Mentre gli studenti sono in vacanza, questi professionisti dedicano tempo ed energie per garantire che gli ambienti scolastici siano sicuri, efficienti e pronti a ripartire con entusiasmo. La loro dedizione silenziosa rende possibile un nuovo inizio ogni anno scolastico, dimostrando quanto siano fondamentali per il buon andamento della scuola.

L’estate, con la sospensione delle lezioni, porta spesso a percepire le scuole come luoghi “dormienti”. Tuttavia, questa visione ignora il lavoro incessante e fondamentale del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA). Lungi dal godere di una pausa totale, il personale ATA continua a svolgere un ruolo cruciale, garantendo la funzionalità, la sicurezza e la preparazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

