Il ruolo di curdi e dei beluci nel presente e nel futuro dell’Iran

Nel cuore di un Iran in tumulto, i curdi e i beluci si trovano al crocevia di un presente complesso e di un futuro incerto. Mentre il governo di Teheran risponde alle minacce esterne con fermezza, intensificando le repressioni interne, queste comunità emergono come attori chiave nel panorama politico e sociale. La loro resilienza e le sfide che affrontano potrebbero plasmare il destino di un paese diviso tra tradizione e modernità , tra oppressione e speranza.

Con una mano risponde agli attacchi di Israele, con l’altra reprime con maggiore forza i nemici interni. Così agisce la Repubblica Islamica nei giorni del conflitto con Tel Aviv, scoppiato nella notte tra il 12 e il 13 giugno. In pieno stato di guerra, il governo di Teheran ha intensificato la caccia agli attivisti e aumentato la stretta nei confronti dei dissidenti. A fare maggiormente le spese di questa violenza politica sono gli abitanti del Kurdistan (a nord-ovest) e del Sistan-Belucistan (a sud-est), tra le regioni più ostili agli Ayatollah. A lungo teatri di rivolte popolari contro il regime teocratico – come quella che ha dato inizio al movimento Donna, Vita, Libertà nel settembre 2022 proprio in Kurdistan – presto potranno diventare territori chiave nello scenario di una fine della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il ruolo di curdi e dei beluci nel presente e nel futuro dell’Iran

