Il ruolo dell’insegnante di Diritto ed Economia è fondamentale ma la A046 quasi ignorata nelle scuole

Il ruolo dell’insegnante di diritto ed economia è fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili, tuttavia la materia A046 viene spesso trascurata nelle scuole. Prof. Romano Pesavento, Presidente CNDDU, evidenzia come questa lacuna contribuisca alla crescente fragilità sociale: violenza, femminicidi e comportamenti devianti aumentano, richiedendo azioni concrete. È urgente riscoprire e valorizzare l'importanza di un’educazione civica completa, perché solo così possiamo garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU - Negli ultimi anni, il nostro Paese ha visto crescere in modo allarmante fenomeni di violenza giovanile, disagio sociale, femminicidi, comportamenti devianti sempre più precoci. È sufficiente leggere i dati ufficiali per comprendere la gravità della situazione: nel solo 2024 si sono registrati 113 femminicidi, di cui 99 avvenuti in ambito familiare o affettivo, e ben 61 causati dal partner o ex partner. Gli episodi di violenza sessuale hanno superato le 6.500 denunce (+6% rispetto al 2023), mentre i casi di stalking sono stati oltre 20.000, anch’essi in aumento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - insegnante - diritto - economia

Esami di Stato II grado 2025: ruolo dell’insegnante di sostegno, impegno e compenso [GUIDA] - Mancano pochi mesi all'esame di Stato II grado 2025, un momento cruciale per studenti e insegnanti. In questa fase, il ruolo degli insegnanti di sostegno è fondamentale: come si articolano le loro responsabilità durante i preparativi e le prove? Quali sono gli impegni e i compensi previsti? Scopriamo insieme come viene garantita una valutazione equa e inclusiva, creando un percorso di successo per ogni studente.

Domani, 20 giugno 2025, l'AST di Macerata organizza il convegno "Educare alla Salute 2025. Nuove prospettive per una salute consapevole e attiva", presso il dipartimento di Economia e Diritto, piazza Strambi, Macerata. Essere genitori oggi significa anch Vai su Facebook

Il ruolo dell'insegnante di Diritto ed Economia è fondamentale, ma la A046 quasi ignorata nelle scuole; Carta docente ai precari, Anief vince ricorso a Pesaro; Classe di Concorso A046: requisiti, dove insegnare e cosa studiare – La Guida.

Giudice, 'insegnante precario ha diritto alla Carta docente' - Ha diritto alla "Carta docente", un bonus da 500 euro, nonostante non sia un insegnante di ruolo. Riporta ansa.it

Carta docente, Anief: anche il personale Ata di ruolo che svolge supplenze annuali ne ha diritto. A Siena il giudice assegna 2.500 euro a un amministrativo - il Tribunale di Siena ha affermato il suo diritto “ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall ... Scrive orizzontescuola.it