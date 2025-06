Il rogo dei rifiuti Dal rione Borsano | | Più controlli

Il rogo dei rifiuti nel rione Borsano ha acceso i timori dei cittadini, nonostante le rassicurazioni e i controlli condotti. L’incendio, scoppiato nello spazio di stoccaggio di rifiuti ingombranti presso l’impianto di Neutalia (ex Accam), ha sollevato interrogativi sulla sicurezza ambientale. Mentre Arpa conferma l’assenza di alterazioni significative, le parole di Adriano Landoni, storico attivista ambientale, invitano a mantenere alta l’attenzione e a vigilare sul rispetto delle normative.

Le preoccupazioni dopo l’incendio nello spazio di stoccaggio di rifiuti ingombranti non pericolosi (gestito da terzi) nell’area dell’impianto di Neutalia (ex Accam) tra i cittadini restano. Dopo l’evento sono arrivate rassicurazioni, secondo quanto rilevato da Arpa non si sono verificate alterazioni significative dei parametri. Ma, fa rilevare Adriano Landoni, da trent’anni in prima linea per la tutela dell’ambiente, esponente storico del Comitato ecologico inceneritore e ambiente "mai nel rione di Borsano abbiamo visto levarsi una nuvola così densa di fumo né avvertito un odore acre così forte come l’altro giorno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rogo dei rifiuti. Dal rione Borsano:: "Più controlli"

