Il ritorno degli steward | Il nostro compito? Sorvegliare e segnalare

I “ gilet gialli “ sono tornati. Hanno fatto la loro comparsa per la prima volta mercoledì sera gli steward che dovranno sorvegliare le vie della movida di mercoledì, venerdì e sabato. Riconoscibili perché indossano il giubbotto con le strisce catarifrangenti, avranno il compito di contrastare le intemperanze dei ragazzi che frequentano i locali del centro. Troppo spesso infatti nelle serate della bella stagione chi ha alzato un po’ troppo il gomito si accanisce contro l’arredo urbano, abbandona in giro bicchieri e bottiglie o disturba il sonno dei residenti cantando e urlando fino all’alba. Per evitare che questi episodi creino una frattura tra residenti e comunità giovanile composta soprattutto dai 27mila studenti universitari, già in passato l’Amministrazione comunale si era affidata a una ditta esterna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it