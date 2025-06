Il rispetto non si ottiene con la forza ma col dialogo Giurano 230 nuovi agenti di Polizia

il senso di appartenenza e l’impegno condiviso. Con il giuramento, si rafforza la promessa di servire e proteggere la collettività, ribadendo che il rispetto si costruisce attraverso dialogo, dedizione e integrità. Questi nuovi agenti sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di speranza e sicurezza per il nostro Paese.

Sono stati 230 gli allievi agenti della Polizia di Stato che oggi, 20 giugno, hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Al termine, dopo la premiazione dei migliori del corso, il riconoscimento al più giovane donatore di sangue dell’Avis e il tradizionale lancio in aria dei berretti che simboleggia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Il rispetto non si ottiene con la forza ma col dialogo». Giurano 230 nuovi agenti di Polizia

«Il rispetto non si ottiene con la forza ma col dialogo». Giurano 230 nuovi agenti di Polizia

