Il riscatto di Vimodrone Con il supermercato arriva l’auditorium Merini | Riuniamo la comunità

A Vimodrone, il riscatto del quartiere Martesana si concretizza con l'inaugurazione dell'auditorium Alda Merini, un nuovo cuore culturale e sociale. Nato dalla riqualificazione di un supermercato, questo spazio accoglierà 800 famiglie, portando vita e speranza in un’area troppo a lungo trascurata. Con 250 posti per eventi, il teatro promette di diventare il fulcro di una rinascita vibrante e condivisa. Un passo importante verso una comunità più forte e unita.

Il teatro sarà inaugurato a settembre, ma è pronto. Segna la rinascita del quartiere Martesana, a Vimodrone. Il supermercato al piano di sotto si è portato in dote l’auditorium, "servizi per 800 famiglie del rione sguarnito da troppo tempo", dice il sindaco Dario Veneroni, impegnato in un sopralluogo nella struttura che sarà intitolata ad Alda Merini. Con gli oneri il Comune ha finanziato lo spazio con 250 posti a sedere per spettacoli ed eventi. "Così ricostruiamo relazioni e comunità ", sottolinea il primo cittadino che ha voluto sotto lo store Iperal inaugurato due mesi fa, sopra la cultura. Servizi incaricati "di riannodare i rapporti", e a contribuire "in modo determinante" sarà anche la sala multifunzionale pagata dalla catena della grande distribuzione e ceduta alla città . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it