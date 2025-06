Il Rimini inizia a studiare il girone B Lucchese e Spal fuori Ravenna spera

Il calcio professionistico piange le assenze di Lucchese e Spal, ufficialmente escluse dal girone B. Un destino annunciato, che segna un nuovo capitolo per il calcio dilettantistico, mentre il Rimini si prepara a studiare attentamente il cammino verso la prossima stagione. In un panorama in evoluzione, ogni squadra cerca di adattarsi alle nuove sfide, consapevole che il futuro del girone B si scrive ora su nuovi orizzonti.

Il girone B saluta Spal e Lucchese, ieri ufficialmente escluse dal calcio professionistico. Non una vera e propria notizia quella uscita dal Consiglio Federale considerando che il destino di toscani e ferraresi era comunque già tristemente segnato. La Lucchese non aveva nemmeno presentato la domanda di iscrizione, la Spal lo aveva fatto ma era già stata bocciata dalla Covisoc e non ha presentato neppure ricorso contro la decisione della Commissione. Il loro posto, quindi, spetta alla Pro Patria che sarà così riammessa, e all' Under 23 dell'Inter. "Non ci sono stati ricorsi – ha confermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina – Abbiamo preso atto dell'esclusione della Spal e della Lucchese per sopravvenuta impossibilità a continuare l'attività sportiva.

