Il relitto del Bayesian affondato riemerge dalle acque di Porticello | VIDEO

Dopo oltre dieci mesi, il misterioso relitto del Bayesian riemerge dalle acque di Porticello, portando con sé un intreccio di storia e tecnologia. Gli esperti della Tmc Marine hanno affrontato la sfida di sollevare questo scafo, affondato il 19 agosto scorso a 49 metri di profondità. Domani il relitto sarà trasportato nel porto di Termini Imerese, segnando una nuova fase di indagini e recupero. Un risultato che apre nuove prospettive di scoperta e tutela del patrimonio marittimo.

Dopo oltre dieci mesi, questa mattina il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello, dove è affondato il 19 agosto scorso. I tecnici della Tmc Marine hanno sollevato lo scafo da una profondità di 49 metri e lo hanno sollevato a filo d'acqua per completare le operazioni di imbracatura del relitto, che domani verrà sollevato in aria e portato in secca nel porto di Termini Imerese. Nelle prossime ore cominceranno anche le operazioni per svuotare lo scafo dall'acqua, mentre i 18 mila litri di carburante e olii verranno tolti in un secondo momento. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il relitto del Bayesian affondato riemerge dalle acque di Porticello | VIDEO

In questa notizia si parla di: relitto - bayesian - affondato - acque

Bayesian, dopo la morte del sub riparte l'operazione per far riemergere il relitto del super yacht - Dopo la tragica morte di un sub, l'operazione per recuperare il super yacht Bayesian dai fondali marini di Porticello riparte domani.

Sono iniziate le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero con a bordo 22 persone che è affondato il 19 agosto 2024 al largo di Santa Flavia, nei pressi di Palermo, causando 7 morti. Lo scafo ora è a pelo d'acqua tra le due gru per le operazioni di svuotam Vai su Facebook

Naufragio Bayesian, riaffiorato dalle acque il relitto del superyacht - LaPresse; Il veliero Bayesian è stato sollevato “a pelo d’acqua”. Domani il recupero completo del relitto; Bayesian, il relitto del veliero riaffiora dalle acque dalle acque di Porticello: le immagini.

Naufragio Bayesian, riaffiorato dalle acque il relitto del superyacht - Dopo oltre 10 mesi questa mattina, intorno alle 11, il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 agosto 2024. msn.com scrive

Bayesian, cosa ci si aspetta di scoprire dal recupero del relitto - Il superyacht dell'impreditore inglese Mike Lynch affondato nell'estate 2024 è stato riportato a galla. Scrive wired.it