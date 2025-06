il ravenna conferma marchionni firmato biennale fino al 2027

Il Ravenna ribadisce la fiducia in Marco Marchionni, rinnovandogli il contratto biennale fino al 2027. Una scelta di continuità e programmazione che testimonia la volontà del club di puntare sulla stabilità e sul progetto a lungo termine. Con il tecnico confermato, i giallorossi si preparano ad affrontare una nuova stagione in Serie D, forte delle esperienze passate e dei successi nei playoff. La strada verso nuovi traguardi è appena iniziata...

Contratto biennale con scadenza a giugno 2027. Il Ravenna ha scelto la continuità e la programmazione. Marco Marchionni resta dunque l'allenatore dei giallorossi anche per la stagione che è alle porte. Stagione che, a meno di colpi di coda in extremis, il Ravenna giocherà per il quinto anno di fila in serie D. Dopo – nell'ordine – un 2°, un 7°, un 2° (ma 1° sul campo.) e un altro 2° posto in regular season, e dopo due playoff vinti consecutivamente, l'obiettivo resta il salto di categoria. Marchionni ha convinto la dirigenza ravennate. Subentrato nel corso della passata stagione, il tecnico capitolino ha saputo dare identità e metodo al gruppo, portando risultati di rilievo, ovvero la conquista della Coppa Italia di Serie D col successo nella finale di Teramo contro il Guidonia, e la vittoria dei playoff.