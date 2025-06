Il rapporto Bankitalia L’Umbria cresce poco | Un’economia debole

L’Umbria, nel cuore dell’Italia, mostra segnali di leggera ripresa economica nel 2024, con un incremento del Pil dello 0,7%. Tuttavia, la crescita rimane lenta e fragile, evidenziando le debolezze strutturali che frenano lo sviluppo del territorio. Il rapporto di Bankitalia sottolinea come questa ripresa sia ancora troppo sbilanciata, sostenuta quasi esclusivamente dagli investimenti pubblici, lasciando spazio a importanti sfide e opportunità per il futuro della regione.

L’Umbria cresce, ma lentamente. Nel 2024 l’economia regionale ha segnato un incremento del Pil dello 0,7 per cento, un dato in linea con la media nazionale, ma che evidenzia ancora una volta le debolezze strutturali che frenano lo sviluppo del territorio. La "sentenza" è nel rapporto di Bankitalia sull’economia umbra presentato a Perugia, che mette in luce "una ripresa sbilanciata, sostenuta quasi esclusivamente dalla investimenti pubblici legati al Pnrr, mentre i consumi interni e la domanda privata di investimenti restano su livelli modesti". Preoccupa la tenuta del sistema produttivo: per il secondo anno consecutivo le cessazioni d’impresa hanno superato le nuove iscrizioni, a differenza di quanto avvenuto nel resto del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it