Il ragazzo che si finge carabiniere per rubare 19mila euro a un' anziana

In un'epoca in cui le truffe assumono sfumature sempre più ingannevoli, la storia di un giovane che si spacciava per carabiniere per derubare un’anziana diventa un inquietante esempio di crudeltà e astuzia. Dopo mesi di indagini intense, i carabinieri di Salò hanno finalmente smascherato il ladro, esecutando un’ordinanza che restituisce un senso di giustizia a una vicenda che aveva scioccato l’intera comunità. La vicenda ci ricorda quanto sia importante restare sempre vigili e diffidare di chi si presenta come qualcuno che

Aveva messo in scena una truffa tanto cinica quanto studiata, riuscendo a ingannare un'anziana signora e a portarle via una somma ingente di denaro e gioielli. Ma dopo mesi di indagini, i carabinieri della Compagnia di Salò hanno chiuso il cerchio: nei giorni scorsi è stata eseguita un'ordinanza.

