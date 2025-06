Il programma Pioli l’annuncio sarà il 3 luglio E dopo dieci giorni il via al ritiro estivo

La nuova stagione della Fiorentina sta per prendere forma, con Stefano Pioli pronto a tornare sulla panchina viola e a mettere in moto un’estate ricca di attese. Dopo l’annuncio ufficiale previsto il 3 luglio, i primi calciatori arriveranno al Viola Park per prepararsi al meglio, segnando l’inizio di un nuovo capitolo. Il programma dell’estate viola ancora non è del tutto...

La nuova stagione della Fiorentina comincerà ufficialmente nel weekend del 12 e 13 luglio, quando i calciatori arriveranno al Viola Park alla spicciolata per sottoporsi ai test medici e atletici. Saranno i primi momenti in viola di Stefano Pioli, che conta però di sbarcare a Firenze qualche giorno prima, dopo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio che dovrebbe arrivare intorno al 3 di luglio. Il programma dell’estate viola ancora non è del tutto ufficiale, ma alcuni pezzi del puzzle sono già stati posizionati. Intanto la consueta amichevole di inizio ritiro con la Primavera di mister Galloppa (confermato nell’anno del debutto in Youth League), poi di certo c’è l’altra grande classica dell’estate, ovvero il match a Grosseto (24 luglio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma. Pioli, l’annuncio sarà il 3 luglio. E dopo dieci giorni il via al ritiro estivo

