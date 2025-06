Il programma della Notte Rosa 2025 | la Riviera si accende di magia

Il programma della Notte Rosa 2025 trasforma la Riviera in un palcoscenico di luci, musica e magie, unendo emozioni e divertimento in un unico grande evento. Rimini e Bologna si preparano a accendere le serate con spettacoli esclusivi, atmosfere indimenticabili e momenti di pura festa. Questa ventesima edizione, chiamata “Hit’s Summer”, segna un capitolo speciale nel cuore dell’estate, aprendo ufficialmente la stagione più vibrante dell’anno.

Rimini, 20 giugno 2025 – Bologna, 19 luglio 2025 - L'attesa si è finalmente conclusa. La Romagna scende in campo con uno degli eventi più attesi della stagione. Da oggi a domenica giugno torna infatti la Notte Rosa, intitolata per l'occasione "Hit’s Summer”. Giunto alla sua ventesima edizione, la coincidenza simbolica del festival con il Solstizio d'estate, per la prima volta nella sua storia, rappresenterĂ il modo migliore per aprire la stagione estiva all'insegna del divertimento e dello svago. La Notte Rosa a Rimini e dintorni. Provincia di Forlì Cesena si tinge di rosa. La notte è rosa invade anche la provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il programma della Notte Rosa 2025: la Riviera si accende di magia

In questa notizia si parla di: notte - rosa - programma - riviera

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarĂ il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

La Notte Rosa è arrivata! Dal 20 al 22 Giugno la Riviera Romagnola si tinge di rosa per celebrare il “Capodanno dell’estate” all’insegna di spettacoli, musica dal vivo, fuochi d’artificio e molto altro. Un programma di eventi che coinvolge tutte le località della r Vai su Facebook

Notte Rosa, si accende l’estate in Riviera Vai su X

Il programma della Notte Rosa 2025: la Riviera si accende di magia; Notte Rosa, si accende l’estate in Riviera; Notte Rosa 2025: un sogno di luce e magia che va oltre la Riviera Romagnola.

Notte Rosa, tutti gli eventi in programma sulla Riviera: la guida - C’è un momento dell’anno in cui la Romagna si trasforma in uno stato d’animo. Come scrive chiamamicitta.it

Notte Rosa a Cesenatico: Clara in concerto in Piazza Costa - Cesenatico è pronta ad accendersi con la grande musica e sabato 21 giugno in Piazza Costa arriva Clara. Secondo corriereromagna.it