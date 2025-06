Il Professional Day chiude i battenti con una certezza | il territorio cresce insieme ai giovani

evento che testimonia come il talento giovanile e l’impegno delle imprese possano trasformare una città in un polo di innovazione e crescita. La terza giornata di incontri, networking e progetti concreti ha dimostrato che il futuro si costruisce oggi, con passione e collaborazione. Un successo che lascia aperte nuove prospettive, consolidando Reggio Calabria come centro di eccellenza e opportunità per le nuove generazioni.

Centinaia di giovani, decine di aziende, migliaia di colloqui. Ma soprattutto: una città universitaria che diventa luogo di opportunità concrete. È questo il volto che ha mostrato l'Università Mediterranea di Reggio Calabria con la chiusura della tredicesima edizione del Professional Day, un.

