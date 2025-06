Il principe William e l’attrice Cate Blanchett hanno visitato insieme l' azienda Colorifix per scoprire i segreti della tintura ecologica

tra i laboratori all’avanguardia, scoprendo i segreti di una tintura ecologica e innovativa. Un momento di grande ispirazione che unisce il fascino della royal family alla passione per la sostenibilità, dimostrando come il mondo della moda possa fare la differenza per un futuro più verde. La visita si è conclusa con un messaggio potente: anche le figure più influenti possono contribuire a cambiare le regole del gioco.

Il principe del Galles ha indossato camice da laboratorio e occhiali protettivi per una lezione sulla moda sostenibile. Quando si pensa alla moda nella famiglia reale britannica la mente corre subito a Kate Middleton. Eppure, questa volta, è stato suo marito William a parlare di stile in compagnia di un'ospite del tutto inaspettata: Cate Blanchett. Il principe e l'attrice australiana hanno visitato l'azienda Colorifix e hanno girato tra i laboratori per scoprire insieme come si possono ottenere coloranti per tessuti a basso impatto ambientale. Il principe William, futuro re ma poco formale.

