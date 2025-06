Il Pri | Cattiva gestione della viabilità dopo l' incidente a Martorano

Il Partito Repubblicano Italiano di Cesena esprime forte preoccupazione per la cattiva gestione della viabilità a Martorano, evidenziando come l’incidente di giovedì sia solo l’ultimo di una serie che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. È necessario un intervento immediato e efficace per prevenire tragedie future e ripristinare fiducia e ordine nella zona. Solo così potremo garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Il Partito Repubblicano Italiano di Cesena, a seguito dell'incidente avvenuto nella sera di giovedì di fronte alla gelateria di Martorano, che è solo l'ultimo di una lunga serie verificatasi negli ultimi anni, esprime perplessità verso l'Amministrazione per quel che riguarda la gestione di ciò.

