Il prezzo dell' oro in calo a 3347 dollari

Prezzo dell'oro in ribasso sui mercati. Il metallo con consegna immediata scende dello 0,71% a 3347 dollari l'oncia.

