Il prezzo della guerra | Tel Aviv spende centinaia di milioni ogni giorno

Nel cuore del Medio Oriente, ogni giorno, Tel Aviv investe centinaia di milioni di dollari in un conflitto che sembra non avere fine. La stampa americana segnala che Israele sta esaurendo i missili intercettori a lungo raggio, evidenziando il costo crescente di questa escalation. Ma quanti sono i veri costi nascosti dietro questa guerra? Scopriamolo insieme, analizzando le conseguenze e i sacrifici che si celano dietro ogni investimento militare.

Secondo la stampa Usa, Israele sta finendo i missili intercettori a lungo raggio. Parlando di guerre, soprattutto di quelle mediorientali, si ha la tendenza a credere che gli arsenali di

Gaza, Netanyahu: “Prezzo alto ma raggiungeremo tutti obiettivi di guerra” - In un videomessaggio toccante, Netanyahu promette di raggiungere gli obiettivi bellici, nonostante il prezzo alto pagato.

Tra le variabili di questa guerra, a parte l’intervento diretto degli Stati Uniti, ci sono la potenza di gioco iraniana e la tenuta delle difese israeliane. Nessuno dei due elementi va dato per scontato. Oggi proviamo ad approfondire… Su @LaVeritaWeb Vai su X

La grottesca minaccia mortale rivolta a Khamenei. Il suo potere dura da 44 anni, lui ne ha 86 e un notorio tumore. L'idea secondo cui con lui finirà la guerra è riprova della furia di Netanyahu. Di Adriano Sofri Vai su Facebook

La guerra Iran-Israele è (anche) economica: Teheran, missili da un milione di dollari ma Tel Aviv spende il doppio

La guerra tra Iran e Israele infiamma il prezzo del petrolio - Gli scontri tra Tel Aviv e Teheran portano il rischio di una diminuzione dell'offerta del petrolio. Secondo msn.com

La guerra Iran-Israele è (anche) economica: Teheran, missili da un milione di dollari ma Tel Aviv spende il doppio per difendersi - Israele pronto alla guerra totale, Biden: «Raid sui pozzi di petrolio» D'altra parte la difesa israeliana per contrastare l'attacco ha utilizzato i missili Arrows oltre a ricorrere all' Iron dome. Scrive msn.com