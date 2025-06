Il presidente della Regione Marco Bucci interrogato dalla guardia di finanza

Il presidente della regione Marco Bucci, questa mattina, ha affrontato un lungo interrogatorio condotto dalla guardia di finanza nel rispetto delle normative vigenti. Dopo diverse ore di ascolto, Bucci si è limitato a un categorico no comment, lasciando aperta ogni interpretazione sulle ragioni di questa verifica. L'audizione di Bucci rappresenta un momento delicato per la politica locale, che potrebbe avere ripercussioni significative nei prossimi giorni.

Il presidente della Regione Marco Bucci questo pomeriggio è stato sentito dalla guardia di finanza come persona informata sui fatti. L'interrogatorio è durato diverse ore al termine delle quali il governatore si è trincerato dietro un . Secondo quanto si apprende l'audizione di Bucci.

