Il premio condiviso Elodie-Matilda De Angelis? Giusto un film è un gioco di squadra Ero imbarazzata al provino con Muccino | così Martina Stella

Martina Stella, madrina dell’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ha condiviso un nostalgico ricordo dei suoi esordi nel mondo del cinema. Ricordando il suo provino con Gabriele Muccino per "L’ultimo bacio", ha confessato di essere stata molto tesa e imbarazzata, ma il regista ha saputo cogliere il suo talento fin dal primo momento. La sua esperienza dimostra che anche le emozioni più intense possono trasformarsi in successi duraturi, ricordandoci che ogni grande carriera nasce da un primo passo...

Martina Stella è la madrina dell’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival, fino al 22 giugno a Cagliari. L’attrice durante una chiacchierata con la stampa ha raccontato dei suoi esordi. “Galeotto” fu “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino che nel 2000 l’ha resa popolare al grande pubblico. “Del provino con Muccino – ha raccontato – ricordo che ero molto tesa, ricordo l’imbarazzo. Lui mi ha presa subito, mi diceva di parlare nel mio toscano anche se il personaggio era romano, ha cercato di mettermi a mio agio, adrenalinico lo era poi sul set. Penso che quello sia stato un grande colpo di fortuna che mi ha dato molto, la possibilità di lavorare con grandi maestri in un’età in cui sei ancora in piena formazione anche a livello di personalità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il premio condiviso Elodie-Matilda De Angelis? Giusto, un film è un gioco di squadra. Ero imbarazzata al provino con Muccino”: così Martina Stella

In questa notizia si parla di: provino - premio - condiviso - elodie

«È molto strano vincere un premio insieme ad un'altra persona. Lo trovo molto irrispettoso, nel senso che ognuno di noi è un individuo singolo». A parlare è Matilda De Angelis, che in un'intervista al 'Fatto Quotidiano' commenta la vittoria, condivisa con Elodie, Vai su Facebook

“Il premio condiviso Elodie-Matilda De Angelis? Giusto, un film è un gioco di squadra; Elodie criticata per il provino a X Factor: Mi hanno chiamato piccola trans, ma non è un'offesa; Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy: Non sarò lo specchio di mia madre.

Matilda De Angelis contro il premio condiviso con Elodie: la replica dei Nastri d’Argento - La presidente dei Nastri risponde: "Poteva non ritirarlo". Lo riporta msn.com

Matilda De Angelis pubblica una foto con Elodie ai Nastri d’Argento 2025 dopo la polemica sul premio condiviso - Dopo la polemica sul premio ai Nastri d'Argento 2025 condiviso con Elodie, Matilda De Angelis ha condiviso una IG story insieme alla collega e cantante ... Da fanpage.it