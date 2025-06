Il Piano casa va nell’hinterland | Alloggi low cost verde e servizi Ispirazione? Da Parigi a Toronto

Il piano casa nell’hinterland italiano si ispira a modelli europei innovativi, come la Promenade Plantée di Parigi e il Park ’n Play di Copenaghen, puntando a trasformare aree abbandonate in alloggi low cost, spazi verdi e servizi per la comunità. Progetti sostenibili e inclusivi che potrebbero rivoluzionare centri come Gorgonzola, Cologno Monzese e Gessate, creando un futuro più verde, accessibile e vivibile per tutti. La sfida è rendere questa visione realtà con modalità da definire.

Milano – L’ispirazione, per trasformare aree abbandonate in case o spazi aperti ai cittadini, arriva da progetti come la Promenade Plante a Parigi, il Park ’n Play di Copenaghen, il Ranleigh Park di Toronto e, per rimanere a casa nostra, il Borgo sostenibile di Milano o ComoNext a Como. Idee dal respiro europeo che potrebbero essere replicate, con modalità da definire, su centri dell’hinterland come Gorgonzola, Cologno Monzese e Gessate. La sfida è legata alla riqualificazione di aree per una superficie di 300mila metri quadrati, di proprietà del Comune di Milano fuori dai confini cittadini, che versano «in stato di degrado o sono usate in modo improprio». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Piano casa va nell’hinterland: “Alloggi low cost, verde e servizi”. Ispirazione? Da Parigi a Toronto

