Il petrolio apre in rialzo a New York a 75,27 dollari

Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,17% a 75,27 dollari al barile.

Il petrolio in rialzo a New York a 72,56 dollari. Quotazioni salgono dello 0,56%

Il petrolio apre in rialzo New York a 58,88 dollari - Il petrolio apre in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano l'1,39% a 58,88 dollari al barile.